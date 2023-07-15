فيديو مروع.. تعذيب مسن على يد مسلحين في السودان

تناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو مؤلم يوثق حالة تعذيب تعرض لها مسن في السودان، وتم توجيه الاتهامات في هذه الجريمة إلى قوات الدعم السريع التي تشارك في النزاع المسلح مع الجيش في البلاد.

في الفيديو، ظهر المسن وهو مقيد اليدين في سيارة، ثم تعرض للضرب والاعتداء، وكانت آثار الاعتداء واضحة على وجهه الذي تعلّق به الدماء.

ورصد المقطع أيضًا محاولة الرجل المسن الابتعاد زحفًا على الأرض، لكنه تعرض للضرب بالأسلحة ودهس بالأقدام من قِبَل الجناة، ولم تصدر أي تعليقات رسمية من قوات الدعم السريع حول هذه الجريمة المروعة.

مسن نال من التعذيب ما لا يحتمله بشر والميليشيا الهمجية القاتلة اتهمته بالتبعية للجيش وهو لا يقوى أصلا على الكلام من الضرب والتعذيب

ألا إن نصر الله قريب #السودان pic.twitter.com/JIN2mAfXEn — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) July 13, 2023

تحقيق جديد في جرائم الحرب

وفيما يتعلق بالحرب في السودان، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد في جرائم الحرب التي ترتكب في البلاد، مشيرًا إلى القلق البالغ الذي يثيره الصراع الحالي.

وجاء ذلك من خلال بيان صادر عن مكتب المدعي العام، حيث أفاد أنه قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في الأحداث التي تجري في إطار الصراعات الحالية.

عنف دموي

وتتواصل حالة الحرب والعنف الدموي في السودان، حيث بدأت في 15 أبريل الماضي المواجهات العنيفة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

ورغم كل المحاولات التي بُذلت لوقف النزاع في السودان، فإن الوضع استمر في التدهور، ما أدى إلى سقوط أكثر من 2500 قتيل، إلى جانب تفاقم معاناة السكان في هذا البلد الذي كان يعاني من الفقر قبل بدء الصراع.

