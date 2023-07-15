ميسي كاد يتسبب بحادث مروري مروع في ميامي (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام الأمريكية يظهر ليونيل ميسي، لاعب كرة القدم الأرجنتيني المحترف في نادي ميامي، وهو يرتكب مخالفة مرورية خطيرة كادت أن تتسبب في حادث مروري مروع.
وبحسب الفيديو، كانت السيارة التي يستقلها ميسي والسيارة التأمينية المرافقة لها تتحركان وتتجاوزان إشارة المرور الحمراء، على الرغم من وجود حركة مرور تتدفق في الطريق المعاكس، وكانت سيارة ميسي على وشك التصادم بسيارات أخرى كانت تسير بشكل صحيح على الطريق.
ميسي يتسوق بحرية
تم نشر هذا الفيديو في نفس الوقت الذي تم تداول صورة أخرى لميسي وهو يتسوق في متجر غذائي شهير في ميامي، حيث كان يقود عربة مليئة بالبضائع.
وكان من الملاحظ أن هذه المرة كان ميسي يتسوق بحرية دون أن يتعرض للتطفل أو التحاصر من قِبَل المتواجدين في المكان.
ذكرت المصادر أن ميسي كان يتسوق في سلسلة متاجر "بوبليكس"، وهي واحدة من أكبر سلاسل السوبرماركت في ولاية فلوريدا الأمريكية. وظهر الأسطورة الأرجنتينية وهو يرتدي ملابس صيفية خلال تسوقه في السوبرماركت.
يجدر بالذكر أن ميسي انتقل رسميًا إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين، بعد تركه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.