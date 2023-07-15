ميسي كاد يتسبب بحادث مروري مروع في ميامي (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام الأمريكية يظهر ليونيل ميسي، لاعب كرة القدم الأرجنتيني المحترف في نادي ميامي، وهو يرتكب مخالفة مرورية خطيرة كادت أن تتسبب في حادث مروري مروع.

وبحسب الفيديو، كانت السيارة التي يستقلها ميسي والسيارة التأمينية المرافقة لها تتحركان وتتجاوزان إشارة المرور الحمراء، على الرغم من وجود حركة مرور تتدفق في الطريق المعاكس، وكانت سيارة ميسي على وشك التصادم بسيارات أخرى كانت تسير بشكل صحيح على الطريق.

Messi taking a red light like a true Florida man pic.twitter.com/g8Xc4MAh7P — Inter Miami CF Burner (@miamifutbolmls) July 14, 2023

ميسي يتسوق بحرية

تم نشر هذا الفيديو في نفس الوقت الذي تم تداول صورة أخرى لميسي وهو يتسوق في متجر غذائي شهير في ميامي، حيث كان يقود عربة مليئة بالبضائع.

وكان من الملاحظ أن هذه المرة كان ميسي يتسوق بحرية دون أن يتعرض للتطفل أو التحاصر من قِبَل المتواجدين في المكان.

Leo Messi shopping at a Publix supermarket. pic.twitter.com/MB6z3ji0oy — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2023

ذكرت المصادر أن ميسي كان يتسوق في سلسلة متاجر "بوبليكس"، وهي واحدة من أكبر سلاسل السوبرماركت في ولاية فلوريدا الأمريكية. وظهر الأسطورة الأرجنتينية وهو يرتدي ملابس صيفية خلال تسوقه في السوبرماركت.

يجدر بالذكر أن ميسي انتقل رسميًا إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين، بعد تركه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

