انفجار سيارة في دمشق

افادت وزارة الداخلية السورية عن إصـابة ضابط وأربعة عناصر أمن بانفجار سيارة أمام مركز شرطة برزة بدمشق بالقرب من وسط دمشق

وقالت الشرطة في دمشق ان الانفجار استهدف قسم الامن في منطقة برزة والسيارة التي انفجرت تتبع للقسم واوضحت "ان مركبة شرطية انفجرت صباح اليوم ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر إصابات متفاوتة"

واستدعت وزارة الداخلية على الفور قسم الأدلة الجنائية وتم إسعاف المصابين إلى المشفى، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وفق قوى الامن الداخلي

وسكتت اصوات انفجارات السيارات في دمشق منذ اكثر من ثلاثة اعوام وكان ما يعرف باسم كتائب قاسيون تتبنى الهجمات على حافلات المبيت للجيش والقوات المسلحة ونفذت عدة هجمات اسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا ، واستهدفت مناطق المزة

كما شهد عام 2019 عدة عمليات تفجيرية استخدمت فيها العبوات الناسفة من خلال السيارات واستهدفت مناطق في كفر سوسة في ضواحي دمشق وهي المربع الامني للنظام السوري والمليشيات الايرانية المتعاونة معها

وتقع منطقة برزة الى الشمال من وسط دمشق وتسكنها غالبية من الضباط وعناصر الامن والجيش السوري وتعد احدى المناطق التي استوطن فيها العلويين باوامر من الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد في سياق خطة لمحاصرة دمشق بالعنصر العلوي