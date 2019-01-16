انفجار في مدينة منبج شمال سوريا/ أرشيفية

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 على الأقل في انفجار وقع في مدينة منبج السورية خلال مرور دورية أمريكية، حسب ما أفاد تلفزيون الجزيرة نقلا عن مصادره الخاصة.

وقالت القناة "قتل ستة مدنيين وأصيب 19 آخرون في انفجار وقع في وسط مدينة منبج أثناء مرور دورية للجيش الأمريكي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية عن مصادر محلية قولها، إن الانفجار وقع بالقرب من سوق شعبي في منبج عندما كان زعماء المجلس العسكري المحلي وأعضاء وفد مجهول في المقهى.

الإضافة إلى ذلك ، قال مصدر الوكالة إن عدد التلى بلغ 6 أشخاص دون أن يحدد هوية هؤلاء القتلى وما إذا كانوا تابعين لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات في المنطقة.

وأكد المجلس العسكري في منبج أن الانفجار وقع بجوار دورية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كانت تجول في المدينة وأن هناك جرحى من عناصرها.

"قالت مصادر أهلية من مدينة منبج شمال شرقي سوريا، إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار ضخم وقع، اليوم الأربعاء، بالقرب من السوق وسط المدينة. و عن مصادرها في وقت سابق أن "دوي انفجار ضخم وقع في مدينة منبج بالقرب من السوق".

وأضافت المصادر أن "الانفجار وقع في مطعم الأمراء، أثناء تواجد قياديين من مجلس منبج العسكري مع وفد ضيف لم تحدد هويته".

من جهته أكد المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها وقوع إصابات إثر انفجار قرب دورية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، اليوم الأربعاء: "انفجار بالقرب من دورية للتحالف في مدينة منبج، وذلك بالقرب من قصر الأمراء"، موضحا "حسب المعلومات الأولية هناك إصابات، وعند الحصول على معلومات دقيقة سنوافيكم بها".