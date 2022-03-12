انقرة تتهم الحوثيين بالاعتداء على مقابر الشهداء الاتراك في اليمن

وصفت الخارجية التركية الاعتداء الذي قامت به مليشيا الحوثي على النصب التذكاري لمقابر الشهداء الاتراك في اليمن بالاعتداء الغادر وقالت انه تسبب باضرار كبيرة في المقبرة.

انقرة تطالب بمحاسبة الجناة

واشارت الخارجية التركية في بيان : أن "الإرث التركي في اليمن يعد رمزا للتاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة معه، وعدم احترامه أمر غير مقبول"، واضافت "ننتظر إصلاح الأضرار التي لحقت بمقبرة شهدائنا ومعاقبة الجناة في أسرع وقت ممكن".

وقالت "ندين بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه عناصر الحوثي على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك صباح يوم 12 مارس/ آذار ، والذي تسبب بأضرار في المقبرة".

وأفاد البيان أنه "لا شك في أن الاعتداء الغادر سيُدان أيضا من قبل الشعب اليمني الصديق والشقيق".

أنقرة تدين بشدة الاعتداء على نصب #مقبرة_الشهداء_الأتراك باليمن

أكد بيان الخارجية التركية أن "الإرث التركي في #اليمن يعد رمزا للتاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة معه، وعدم احترامه أمر غير مقبول".https://t.co/7dEgCuRsA1 pic.twitter.com/yGIbbpmrZe — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 12, 2022

الحوثيون يهدمون مقبرة الشهداء الاتراك

وبحسب أنباء نشرتها وسائل إعلام يمنية مستندة إلى شهود عيان على الاعتداء الذي وقع صباح السبت، حاول الحوثيون المدعومون من إيران هدم النصب التذكاري للشهداء الأتراك في المنطقة التاريخية بالعاصمة صنعاء.

وأظهرت مشاهد تداولها نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة آلية ثقيلة برفقة مسلحين هدم النصب التذكاري، الذي تعرض لأضرار جراء الاعتداء الاستفزازي.

يشار أن النصب التذكاري أقيم في المنطقة التي تضم الإرث التركي والثكنات العثمانية السابقة، تخليدا لذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم في اليمن على مدى 400 عاما.