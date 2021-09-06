انقلابيو غينيا يتعهدون بالانتقال السياسي وحماية الاستثمارات

فيما فرض الانقلابيون حظر التجوال في البلاد، فقد تعهد زعيم الانقلابيين بتشكيل “حكومة وحدة وطنية” مسؤولة عن قيادة فترة “انتقال” سياسي وأكد أنه لن يكون هناك “حملات مطاردة” للسلطة السابقة.

حكومة وحدة وطنية

وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في خطاب إنه “سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال”، بدون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وحاول زعيم الانقلابيين في غينيا، الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه الاثنين أن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

وقال في كلمة إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن “الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد”. وقال إن “اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكافة التزاماتها”.

فرض حظر التجوال

وفرض ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، حظر تجول في كل أنحاء البلاد، واستبدلوا حكام المناطق بمسؤولين عسكريين.

وأشارت المجموعة إلى أن "حظر التجول يبدأ اعتبارا من الساعة 20:00 على كامل أنحاء التراب الوطني وحتى إشعار آخر"، لكنهم دعوا الموظفين للحضور إلى العمل يوم الاثنين.

وحضّ الضباط "جميع الوحدات (العسكرية) في الداخل على التزام الهدوء وتجنب التحركات نحو كوناكري".

وقال قائد القوات الخاصة، اللفتانت كولونيل مامادي دومبويا، وهو الى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويحملون السلاح، في فيديو وجه إلى مراسل "فرانس برس": "لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حاليا في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

عمليات نهب

وقد نهب مجهولون محتويات مباني وزارة الاتصالات في غينيا، وكذلك محطة البث الإذاعي الحكومية، مستغلين انفلات الأمن بالبلاد، وذلك بعد يوم من الانقلاب الذي نفذه عسكريون واستولوا على السلطة.