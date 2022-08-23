انهيار جديد في صوامع مرفأ بيروت يثير سحابة غبار هائلة (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء، بوقوع انهيار جديد في صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، والتي تعرضت لدمار كبير خلال الانفجار الذي ضرب المرفأ عام 2020.

وقالت الوكالة ان الجزء الشمالي من الأهراءات (الصوامع) قد انهار الثلاثاء، "حيث غطى الغبار المكان المحيط بها".

وأضافت أن "جزءا صغيرا من الصوامع لا يزال صامداً".

ومن جانبها، اشارت قناة “إم تي في” الى ان "الرياح القوية في إبعاد الغبار عن المناطق السكنية القريبة بشكل سريع".

وتسبب الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 أغسطس/ آب 2020، بمقتل أكثر من 214 شخصًا، واصابة نحو 7 آلاف اخرين، إلى جانب دمار هائل أصاب أجزاء واسعة من المدينة وشرد مئات الالاف من سكانها.

وتتعرض اجزاء من الصوامع الى انهيارات متتالية جراء الحرائق التي لا تزال تندلع فيها.

وفشلت جميع محاولات سحب الحبوب المخزّنة في بعض جيوب الصوامع، بسبب التصدّع الذي طالها بشكل يمثل خطورة على سلامة أي عملية تدخّل.