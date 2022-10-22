اوكرانيا: 36 صاروخ روسي ومليون منزل بلا كهرباء

اعلنت الرئاسة الاوكرانية ان نحو مليون منزل في البلاد باتت بلا كهرباء في اعقاب الهجمات الروسية الاخيرة والتي اتهم فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بشن "هجوم كثيف" على بلاده

وقال الرئيس الاوكراني ان القوات الروسية اطلقت 36 صاروخا على بلاده ليل الجمعة السبت واعتبر ان "المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجوما كثيفا بإطلاق 36 صاروخا".

من جانبه اكد نائب الرئيس الاوكراني كيريلو تيموشينكو أن أكثر من مليون منزل من دون كهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية على مرافق الطاقة في جميع أنحاء البلاد واشار في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان 672 ألف مشترك في منطقة خميلنيتسكي بدون كهرباء و188,400 في منطقة ميكولايف و2100 في منطقة فولين و242 ألفا في منطقة تشيركاسي و174,790 في منطقة ريفني و61,913 في منطقة كيروفوغراد و10500 في منطقة أوديسا".



وبدأ الجيش الروسي، في 10 أكتوبر، بشن هجمات وضربات صاروخية مكثفة، تستهدف كافة المناطق في أوكرانيا، وتحديدا القيادة العسكرية ومحطات الطاقة والصناعة الدفاعية ومرافق البنية التحتية ومنشآت الاتصالات، التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء ذلك القصف، الذي جاء بعد يومين من الهجوم على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة ومنطاق جنوب أوكرانيا.

واتهمت الرئاسة الاوكرانية في وقت سابق القوات الروسية بضرب محطات تزويد الطاقة في البلاد مع قدوم فصل الشتاء وحاجة السكان للمزيد من الطاقة