ايران.. الإفراج عن حاجي بور عقب أغنية له داعمة للاحتجاجات

غدا المغني الإيراني شروين حاجي بور حرا طليقا بعد أن أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة الذي أوقف بعد تقديمه أغنية لقيت انتشاراً على مواقع التواصل، دعم فيها احتجاجات أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الثلاثاء.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ 16 أيلول/سبتمبر، تحركات احتجاجية يومية إثر وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب ما قيل إنه عدم التزام بقواعد اللباس الإسلامي.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أكد مسؤولون توقيف مئات المشاركين في التحركات و”أعمال الشغب”.

وقال المدعي العام في محافظة مازندران (شمال) محمد كريمي إنه “تم الإفراج عن شروين حاجي آقا بور بكفالة على أن تتم متابعة قضيته وفق المسار القضائي”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت، الأسبوع الماضي، عن توقيف المغني البالغ من العمر 25 عاماً.

واكتسب حاجي بور، الذي عرف بموسيقى البوب وكتابة الأغنيات، شهرة واسعة، في الأيام الماضية، على خلفية أغنية “برايِ” (“من أجل”) بالفارسية. وكانت كلمات الأغنية مستقاة من تغريدات يتحدث فيها مستخدمو موقع توتير عن الأسباب التي تدفعهم إلى الاحتجاج.

ولقي الأداء الحزين لحاجي بور، المرفق بلقطات من الاحتجاجات الحالية وأحداث راهنة وسابقة، انتشارا واسعا على شبكة الانترنت، حيث تمت مشاهدة الأغنية ملايين المرات خلال أيام.

لكن الأغنية باتت غير متوافرة على حسابه الخاص على أنستغرام، الذي يتابعه حالياً زهاء 1,7 مليون شخص.

وحضرت الأغنية في أشرطة مصورة للاحتجاجات عبر مواقع التواصل، ووجدت طريقها أيضاً إلى وسائل إعلام محلية.

ونشرت وكالة “تسنيم”، المحسوبة على التيار المحافظ المتشدد، نسختها الخاصة من الأغنية، حيث أبقت على صوت حاجي بور، إلا أنها عدّلت من الصور المرفقة بها لتعكس بعض الإنجازات المحققة من قبل الجمهورية الإسلامية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفيديو، الذي نشرته الأحد، عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”، يهدف إلى إظهار “مفاهيم أكثر واقعية لما يحصل في ميدان الحرب الإعلامية” عبر “صور ذات مغزى”.

وأوردت “تسنيم”، الثلاثاء، نبأ الإفراج عن حاجي بور، مشيرة إلى أنه أوقف “بعد تأييده مثيري الشغب وتضامنه مع الأعداء، من خلال نشر أغنية على مواقع التواصل من دون نيل إذن لذلك”.