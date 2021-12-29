ايران تتحدث عن تقدم ملحوظ في فيينا وواشنطن تنفي

قالت مصادر اعلامية ايرانية نقلا عن اعضاء في فريق التفاوض الخاص بالملف النووي في فيينا ان الجولة الثامنة من المباحثات شهدت مؤشرات ايجابية متمسكة بما وصفته "حقوق ايران" ومطالبها، فيما التقى مبعوثا روسيا واميركا الى المفاوضات على هامش الاجتماعات.

نتائج ايجابية في فيينا

ونقلت وكالة إيرنا الرسمية في إيران عن الفريق الإيراني المفاوض، أن أجواء إيجابية تسود هذه الجولة من المفاوضات لتحقيق التقدم "رغم التصريحات الشكلية وغير البناءة لممثلي الدول الأوروبية الثلاث" وقالت الوكالة نقلا عن المصادر ان الفريق الايراني أنه لن يرضخ إلى "المهل المفبركة"، بل سيمضي في هذه المفاوضات وفق نهج عملي، نحو التوصل إلى اتفاق جيد.

مشاركة روسية

وشارك السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في الاجتماعات المنعقدة في مقر المحادثات منذ صباح الاربعاء . وقال في تصريحات لمجلة "فورين بوليسي"، إن بلاده والصين أقنعتا إيران بالتراجع عن "بعض مطالبها القصوى"، وبالموافقة على مناقشة مسألة الالتزامات النووية إلى جانب رفع العقوبات.

اميركا: لا تقدم ملحوظ في الملف النووي

فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مساء أمس نيد برايس، أنه من المبكر الحديث عن تقدم ملحوظ. وقال "من السابق لأوانه حقا معرفة ما إذا كان الوفد الإيراني قد عاد بنهج بناء أكثر، ما زلنا نقيّم الآن ما إذا كان الإيرانيون قد عادوا بأجندة قضايا جديدة أو حلول أولية لتلك التي تم طرحها بالفعل". كما أضاف "ربما كان هناك بعض التقدم المتواضع، لكننا بحاجة إلى رؤية المشاركين يسعون بشكل بناء وثابت للبناء على هذا التقدم".

لقاء اميركي روسي

وقال ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية اليوم الأربعاء إنه اجتمع مع نظيره الأمريكي في فيينا، حيث تجرى الجولة الثامنة من المفاوضات. وأضاف “تمثل المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.

جولة ثامنة من المفاوضات النووية

يذكر أن الجولة الثامنة التي استؤنفت قبل يومين في فيينا (في 27 ديسمبر 2021)، يتوقع أن تكون الأخيرة، وقد تستمر أسابيع عدة، إلا أن عدة مصادر دبلوماسية أوروبية كانت حذرت مؤخرا من أن الوقت ينفد.

وكانت المحادثات النووية من أجل إعادة إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015، انطلقت في أبريل الماضي، إلا أنها توقفت في يونيو بعد 7 جولات، أدت إلى تفاهمات متواضعة حول عدد من المسائل، لكن العديد من الملفات الشائكة بقيت عالقة. لتعود وتنطلق الجولة الثامنة في 29 نوفمبر الماضي، في محادثات وصفها مورا حينها بالصعبة جدا.