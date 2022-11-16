ايران تتحدث عن جماعة ارهابية قتلت 5 متظاهرين

قالت وسائل اعلام ايرانية ان 5 اشخاص على الاقل قتلو في هجوم لعناصر "ارهابية" على المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مصدر لم تسميه قوله أن “عناصر مسلحة وإرهابية” على دراجتين ناريتين وصلت إلى سوق مركزي في مدينة إيزه وفتحت النار على المتظاهرين وقوات الأمن هناك ، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 10 على الأقل

وياتي هذا الهجوم المزعوم مع دخول الانتفاضة الشعبية يومها الـ 62 والتي باتت تغطي غالبية المدن الايرانية احتجاجا على تصفية الشابة الايرانية مهسا اميني على ايدي قوات شرطة الاخلالق بحة عدم ارتداءها الحجاب بالشكل المتعارف عليه في ايران ، وتتهم طهران من تسميهم بالارهابيين بتحريض المواطنين على النظام الحاكم

واسفرت تلك الانتفاضة عن سقوط عشرات الضحايا معظمهم من المتظاهرين ، وتقول السلطات ان هناك عدد كبير من القتلى في صفوف قوات الامن