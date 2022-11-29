ايران تتهم مواطن خليجي بالاعداد لتفجيرات

قالت قوات الحرس الثوري الإيراني، انها اعتقلت "شخص يعمل لصالح أجهزة استخبارات دولة خليجية كان ينوي القيام بأعمال تخريبية في هرمزكان جنوبي البلاد" في محاولة لتصدير ازمتها الى الخارج والصاق الاحتجاجات باطراف خارجية بعيدة عن الحراك الثوري والشعبي الايراني

وادعى الحرس الثوري، إنه "تم اعتقال عميل المخابرات لإحدى الدول الرجعية في الخليج" وزاد بالقول أنه "تم تعقبه من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتقل في مقر جهاز المخابرات في مدينة بندر عباس"

ولم تكشف السلطات الايرانية عن اسم او جنسية المواطن العربي، كما لم تتحدث عن الاماكن التي سيستهدفها وكيفية الحصول على المتفجرات التي سينفذ فيها عمليته

وهذه ليست المرة الاولى التي تحاولت قوات الملالي الصاق الانتفاضة بالخارج ، فقد اقدمت على قصف العراق ع\ة مرات بحجة تهريب مخربين الى الداخل الايراني، فيما تحدثت عن "اعتقال جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".

وتشير الى ان الجاسوس المتعاون مع الموساد هو ايراني الاصل وقد شده اعلان توظيف جواسيس عبر الانترنت جعله يشعر بالفضول والحصول على هذه الوظيفة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت،الشهر الماضي، عن توقيف مجموعة متعاونة مع الموساد الإسرائيلي استهدفت عناصر المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية فيما اشارت الى مقتل ضابط كبير بالرصاص امام منزله