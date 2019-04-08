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طهران ترد على واشنطن بالمثل وتدرج الجيش الاميركي على لائحة الارهاب

طهران ترد على واشنطن بالمثل وتدرج الجيش الاميركي على لائحة الارهاب
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