ايران تعدم خمسة رجال مدانين بخطف واغتصاب امراة

اعلنت السلطات القضائية في ايران تنفيذ حكم الاعدام الاربعاء، في خمسة رجال دينوا بخطف واغتصاب امرأة في شمال غرب البلاد العام الماضي.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية ان الرجال الخمسة الذين تم اعدامهم كانوا قد اقدموا على خطف واغتصاب الضحية في مدينة مرند في شمال غرب ايران في ايار/مايو العام الماضي.

وأضاف الموقع ان المدانين هم من اصحاب السوابق الجرمية، وكان تم القبض عليهم بعد اربعة ايام على ارتكابهم الجريمة.

وفي الاغلب، تنفذ عمليات الاعدام شنقا في ايران.

واعدمت السلطات الايرانية 282 شخصا منذ بداية العام وحتى مطلع حزيران/يونيو، بحسب منظمة العفو الدولية، والتي قالت ان العدد هو ضعف ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعام 2022، حلت ايران بعد الصين في عدد عمليات الاعدام في العالم، وذلك بواقع 560 عملية، وذلك وفق العفو الدولي ومنظمات حقوقية اخرى.

وكانت السلطات الايرانية اعدمت ثلاثة رجال اواخر العام 2021، بعد ادانتهم باغتصاب عشر نساء في صالون تجميل بعد تخديرهن.

والرجال الثلاثة كما اتضح هم ممرضون قام احدهم باستدراج فتيات الى منزله لإجراء عمليات تجميل وقام بحقنهن بمخدر ثم اقدم على اغتصابهن.

وتقول السلطات الامنية والقضائية ان المذكور اشترك في الجريمة مع ممرضين حيث اتهما ايضا بسرقة عقاقير مخدرة وحقن جرعات مضاعفة من هذا الدواء لضحايا الاغتصاب.

وكان المتهمون قد روجو لعمليات التجميل بحملة إعلانات كاذبة وواسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي اغرى بعض الفتيات باللجوء اليهم