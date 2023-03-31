ايران تقر بمصرع مستشار بارز في الغارات على سورية وتتوعد اسرائيل

اقرت مصادر اعلامية ايرانية نقلا عن مسؤولين بارزين في مليشيا الحرس الثوري ان احد المستشارين العسكريين البارزين لقي حتفه في الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على سورية

وقالت المصادر ان "أحد مستشاريه العسكريين قُتل في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق اليوم (الجمعة)"

واضافت نقلا عن (حرس الثورة الإسلامية) ان ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري (الحرس الثوري) العسكريين وضباطه، "استشهد" في الهجوم الإجرامي للنظام الصهيوني على محيط دمشق فجر اليوم» متوعدا بالانتقام من الاحتلال على «الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل لن تمر قطعا دون رد».

واعلنت السلطات السورية ان قواتها الجوية تصدت لعدوان اسرائيلي فجر الجمعة هو الثاني خلال 24 ساعة وقد استهدف مناطق في ريف دمشق وبين المصدر السوري أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة السورية.

وسبق في ليلة الأربعاء وفجر الخميس أن تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي مماثل في محيط العاصمة دمشق‎، وقالت السلطات في سوريا تعقيبا على الحادثة أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".