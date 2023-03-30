عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

البوابة - أكد مصدر سوري رفيع المستوى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق وذلك بعد سماع دوي انفجارات هز سكون العاصمة السورية دمشق.

وبين المصدر السوري أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة السورية.

وسبق في ليلة الأربعاء وفجر الخميس أن تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي مماثل في محيط العاصمة دمشق‎، وقالت السلطات في سوريا تعقيبا على الحادثة أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".



