ايران تكشف عن حصيلة قتلى البارجة المصابة بنيران صديقة

قال مصدر عسكري إيراني اليوم الاثنين، إن “البارجة “كونارك” لم تغرق وتم سحبها إلى الشاطئ”.

وأكد المصدر أنه سيتم إصدار بيان مفصل بعد ساعات حول الحادثة وتفاصيلها، بحسب ما ذكرته وكالة “نور نيوز” المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وقال مهران أميني فرد رئيس جامعة إيرانشهر في إقليم سيستان بلوشيستان، إنه تم إرسال 10 سيارات إسعاف إلى الرصيف السابع من تير البحري، حيث نقل المصابون إلى مشفى الإمام علي.

خلال 2020

قتل سليماني ..

اسقطوا طائرة مدنية ..

إيران تحولت لبؤرة انتشار فيروس كورونا .

اسعار نفظهم صارت بالمزابل .

طيران التحالف عم يفلح فيهم سر وعلانية بالعراق وسوريا.

داعش ما عم تقصر بضربهم .

وآخر انجاز ايران تضرب ايران بعرض البحر..#Iran pic.twitter.com/seRw5firdU — Ahmad Alshame (@ahmadal_shame) May 11, 2020

وأضاف أنه تم نقل 16 شخصا إلى المشفى وقتيل واحد، وتم علاج 3 منهم في العيادة الخارجية، وإدخال شخصين إلى العناية المركزة، الا ان عدة مصادر اكدت مصرع اكثر من 40 جنديا على الاقل في الهجوم الخاطئ

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لأحد المصابين، فيما يعالج 12 آخرون في الأقسام الخاصة داخل المشفى.

وبارجة “كونارك”، التي أصابها صاروخ مدمرة تابعة للجيش الإيراني عن طريق الخطأ، اشترتها إيران من هولندا في عهد الشاه قبل الثورة.

ويصل طولها إلى 47 مترا وعرضها إلى 8.5 أمتار، وتزن 447 طنا وتم إلحاقها بالقوات البحرية للجيش الإيراني عام 2018.

تضم “كونارك” 4 منصات لإطلاق صواريخ كروز نور المضادة للسفن، ومدفع عيار 20 ملم، وهي قادرة على زرع الألغام البحرية، وتركيب منصة لإطلاق طائرات الاستطلاع عليها.