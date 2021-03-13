باشاغا يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

أعرب فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وفي حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، كشف فتحي باشاغا عن ملامح برنامجه الانتخابي، وأشار إلى أنه يرتكز على "الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية"، لافتا إلى "أهميتها في تحقيق الاستقرار، الذي سيفتح المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل في البلاد من جديد، وخاصة بمجال البنية التحتية".

وعن أساسيات برنامجه الانتخابي، أعلن باشاغا أن أبرز اهتماماته ستكون "المواطنة، ومكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق، وكذلك تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام".

من جهة أخرى، عرض وزير الداخلية الليبي موقفه من التدخل الأجنبي في البلاد، وأفاد بأنه في حال انتخابه كرئيس في ديسمبر المقبل، سيعمل على "تعزيز مؤسسات الدولة بما يسمح بالدفاع عن ليبيا ضد هذا التدخل"، مشددا على رأيه بضرورة "التعاون مع الجميع بما يعود بالنفع على ليبيا"، وقال: "نفهم أن لهذه الدول مصالح في ليبيا، وسنأخذها بعين الاعتبار".

وأضاف: "التعاون سيكون أمرا جيدا لتجنب الحروب...ليبيا لديها الكثير من الإمكانات، وسوف نسمح لهذه الدول بالمجيء والاستثمار بشفافية كاملة"، معربا عن ثقته بالقدرة على "توحيد المصالح المتعارضة لهذه الدول".

وأكد باشاغا أنه سيتعامل مع هذه الدول على أساس "المصالح المتبادلة"، وأوضح قائلا: "كان لي عديد التجارب الناجحة مع الدول التي دعمت الجانب الآخر (الشرق)...اتصلت بهم وقمت بزيارتهم وأجرينا حوارات مثمرة، وأوضحنا موقفنا منها...لذلك سأسميها نجاحا، كما فعلنا الشيء نفسه مع أولئك الذين ساندونا ومن كانوا ضدنا، وما منحنا المصداقية، وأظهر قدرتنا على الحكم". (TR)