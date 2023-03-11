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باكستان: اسرائيل دولة فصل عنصري ولن نعترف بها

تاريخ النشر: 11 آذار / مارس 2023 - 01:16
وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري (إلى اليسار)
وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري (إلى اليسار)

البوابه - وصف وزير خارجية باكستان بلاويل زرداري بوتو اسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن باكستان لن تعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.

وقال بوتو، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك انهم فخورون منذ وقت طويل بقرار عدم الاعتراف بدولة الفصل العنصري.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنهم كانوا يكتبون في جواز السفر الباكستاني (مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب إفريقيا وإسرائيل) أما اليوم فمكتوب على الجواز السفر الباكستاني  (مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا إسرائيل) وهذا هو موقف باكستان.


 

كلمات دالة:وزير الخارجية الباكستانيباكستاناسرائيلجواز السفر الباكستاني

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