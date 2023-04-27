باكستان: مصرع 7 اشخاص وفقدان 4 أطفال في حريق قطار (فيديو)

البوابة - أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم الخميس، بأن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما فقد 4 أطفال، إثر اشتعال النيران داخل عربة قطار ليلا في جنوب البلاد.

واشتعلت النيران في عدد من عربات القطار أثناء مروره بمنطقة خيربور، التي تبعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال من كراتشي، عاصمة إقليم السند.

وقال مسؤول السكك الجديد محسن سيال، إن الحريق ألحق أضرارا بالغة بعدة عربات أخرى في القطار، مشيرا إلى أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

BREAKING: People jumped out as #Karachi Express train caught fire in Khairpur, Pakistan. According to reports, 2 people died.



pic.twitter.com/8jhnYQZ8N2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2023

وبين سيال، أن 6 أشخاص قضوا في الحريق، بينما لقيت امرأة مصرعها خلال محاولة قفزها من نافذة القطار وهو يتحرك.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة، النيران وهي تشتعل في العديد من عربات القطار، الذي كان في طريقه من كراتشي إلى مدينة لاهور