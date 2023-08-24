بالفيديو.. البرهان يتجول في الخرطوم ويجلس مع بائع شاي

ظهر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في مقطع فيديو مصور جديد نشرته القوات المسلحة السودانية اليوم الخميس.

في الفيديو، يظهر الفريق البرهان وهو يتجول خارج مقر قيادة الجيش ومجمع وزارة الدفاع في الخرطوم، تزامنا مع اشتداد المعارك في محيط "سلاح المدرعات" في العاصمة.

ويرى محللون ومتابعون للشأن السوداني، أن الفريق البرهان يحاول أن يوصل رسالة لأنصاره وعناصر القوات المسلحة، مفادها أن المعنويات عالية، وأن المعركة مستمرة في مواجهة قوات الدعم السريع.

ومن ضمن المناطق التي قام بزيارتها الفريق البرهان، خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، كانت حارة 100، إحدى المناطق السكنية، ومن ثم انتقل إلى ارتكاز القوات المسلحة.

سلوك غير متوقع ودهشة

وخلال هذه الزيارة، نزل البرهان من سيارته الرئاسية وجلس مع بائع الشاي وقام بطلب فنجان من القهوة الصباحية.

واثار هذا السلوك غير المتوقع دهشة الحضور، الذين اندفعوا نحو البرهان، الذي قام بالتفاعل مع بعضهم، ومن ثم غادر المكان متوجهًا إلى مقر القوات الخاصة.

معارك "سلاح المدرعات"

تجدر الإشارة إلى أنه تسود حالة من التوتر في العاصمة السودانية بسبب الاشتباكات التي تجري منذ الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية "سلاح المدرعات" في منطقة الشجرة.

وتتواصل الاشتباكات في الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ الـ15 من أبريل.

وتركزت هذه الاشتباكات حتى الآن حول القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة جنوب العاصمة.

آخر معقل للجيش في الخرطوم

وإذا تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على هذه القاعدة، فإنها ستكون آخر معقل للجيش في الخرطوم، حيث يُعتقد أن هذه القاعدة تعد أحد أكبر المعسكرات العسكرية في العاصمة.

وتشير التقارير إلى أن الاشتباكات حتى الآن أسفرت عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص وتشريد أكثر من 4.6 مليون آخرين، سواء داخل السودان أو خارجه.

