عامل ينجو من الموت في مخبز بأعجوبة.. شاهد

شارك ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة نجاة عامل في أحد المخابز من موت محقق بفضل سريعة تصرفه وإصراره على البقاء على قيد الحياة.

ووفقاً لما تم تداوله على نطاق واسع، فقد تعرض العامل لخطر حقيقي أثناء عمله على آلة العجن، حيث اقترب قميصه من عمود الآلة الدوارة بينما كانت تعمل على عجن الدقيق. وفجأة، أمسكت آلة العجن بطرف قميصه، وسحبته بشدة نحو داخلها.

رصد الفيديو اللحظات المرعبة التي عاشها العامل، حيث قاوم بشجاعة محاولة الآلة سحبه بقوة نحو صحن العجين. ورغم شدة الضغط والخطر الذي كان يواجهه، رفض الاستسلام وتمسك بحياته بكل قوة.

لم يستطع العامل النجاة إلا بعدما نجحت آلة العجن في تمزيق قميصه بشدة وسحبه إليها، ليفلت بأعجوبة من موت محقق كاد يلحق به. وقد أبدع العامل بسرعة إطفاء الآلة الدوارة قبل أن يتسبب في أذى أكبر.

بعد الحادثة المروعة، بدا العامل في حالة من الصدمة والذهول. وعلى الفور، غادر المكان مذعوراً من مواجهة موتٍ شبه محقق.

