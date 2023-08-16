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تحرك آلاف الجنود الأمريكيين نحو الخليج: هل نشهد صداما مع إيران؟

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 01:54
تعزيز الحضور الأمريكي في منطقة مضيق هرمز

قررت الولايات المتحدة تعزيز تواجدها العسكري في منطقة مياه الخليج، بآلاف الجنود، استجابةً لتصاعد التهديدات من جانب إيران المتهمة من قبل واشنطن باستهداف السفن وناقلات النفط.

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تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة للمطالب الطويلة التي طالما تقدمت بها دول الخليج العربية، التي اعتبرت أن الدور الأمريكي في حماية المنطقة الاستراتيجية قد انخفض.

على خلفية هذا القرار، قامت القوات الأمريكية مؤخرًا بنقل ثلاثة آلاف جندي عبر مياه البحر الأحمر نحو قواعدها في المنطقة.

تحذير أمريكي للسفن وناقلات النفط

في الوقت نفسه، أصدرت القوات الدولية المشتركة، التي تقودها الولايات المتحدة، تحذيرًا للسفن التجارية وناقلات النفط من الاقتراب من المياه الإيرانية.

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تأتي هذه التحركات بعد سلسلة من حوادث احتجاز السفن في مضيق هرمز، الذي يعتبر الممر الرئيسي لنقل نحو خمس إنتاج النفط العالمي يوميًا.

تهديد السفن قرب مضيق هرمز

من جهته، أوضح المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، خلال جولة في مقر قيادة الأسطول الأمريكي في المنامة، أن هناك تهديدًا متزايدًا تتعرض له السفن في المنطقة نتيجة لعمليات الاعتراض الإيرانية قرب مضيق هرمز.

وأشار هوكينز إلى أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز الحضور الأمريكي في منطقة مضيق هرمز ومحيطه، بهدف ضمان الأمان والاستقرار في هذا الممر المائي الحيوي.
 

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