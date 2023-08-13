فيديو ل "علاء مبارك" يثير اهتمام وسائل التواصل

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وهو يتناول وجبة الكشري في مطعم "كشري أبو طارق" وسط البلد.

وقام علاء مبارك بنشر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، حيث عبّر فيها عن تجربته في تناول وجبة الكشري في مطعم "كشري أبو طارق".

في التغريدة، أشاد مبارك بجودة الكشري والخدمة الممتازة التي قدمها المطعم، وأثنى على تصرفات وأخلاق العاملين في المكان، معربًا عن شكره الخاص لهم على استقبالهم اللطيف والحسن.

يذكر أن آخر ظهور علني لنجلي الرئيس مبارك كان خلال حضورهما مباراة كرة القدم التي جمعت بين النادي الأهلي وفريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من هو علاء مبارك؟

علاء مبارك هو نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وُلد في 17 مايو 1960، وهو أكبر أبناء مبارك.

قبل الثورة المصرية في 2011، كان علاء مبارك يعمل في مجال الأعمال وكان يُشتهر بتوجيه استثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.

بعد الثورة في 2011 وإسقاط نظام مبارك، تم محاكمة علاء مبارك في عدة قضايا تتعلق بتهم الفساد المالي واستغلال النفوذ، وفي عام 2011، تم إدانته وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة.

وفي عام 2013، تم إعادة محاكمته وقضت المحكمة بسجنه لمدة 4 سنوات مرة أخرى في نفس القضية.

بعد عدة جلسات استئناف ومحاكمات، تم الإفراج عن علاء مبارك في 2015 بعد أن أمضى فترة من الزمن في السجن.

علاء مبارك يعد واحدًا من الشخصيات السياسية والعامة المثيرة للجدل في مصر، وتورطت اسمه وأسرته في العديد من القضايا والتهم خلال فترة حكم والده.

