تصدى لهم ببراعة.. معركة عنيفة بين أتراك وسائح هولندي (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروّع يُظهر اندلاع عراك عنيف بين مجموعة من الأتراك وسائح يحمل الجنسية الهولندية، دون أن يتضح السبب وراء الاشتباكات.

في الفيديو، يظهر عدد من الأتراك الذين يحملون العصي ويُحاصرون السائح الهولندي من كل االتجاهات، مع محاولات الاعتداء عليه بعنف.

ولكن مفاجأة الفيديو كانت أن السائح الهولندي أظهر مهارات كبيرة في الدفاع عن نفسه، حيث تصدى لهجمات الأتراك وأطاح بعدد منهم أرضًا واحدًا تلو الآخر، حيث تبادل الطرفان اللكمات ولكن في النهاية، تهدأ الأمور وينتهى العراك.

ولم يتم التأكد من السبب الدقيق وراء اندلاع هذا العراك العنيف، وما إذا كان يرتبط بنزاع شخصي أو أسباب أخرى.

يذكر أن تركيا تشهد ازدهارًا في قطاع السياحة، حيث تُعتبر وجهة سياحية بارزة على مستوى العالم.

مقطع متداول ..



مجموعة من الأتراك يعتدون على سائح هولندي

ويضربونه بالعصي..



لكن ماشاء الله عليه .. ماقصر فيهم وقاتل إلى النهاية ..



pic.twitter.com/ZXcsCmWBxd — الكعّام (@alk3aam) August 5, 2023

وأظهرت إحصاءات نشرتها وسائل إعلام رسمية أن عدد السياح الأجانب إلى تركيا ارتفع بنحو 20% في النصف الأول من العام الحالي، في حين ارتفعت إيرادات السياحة بنحو الثلث.

وأوضح وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري إرسوي، أن ما يقرب من 19.62 مليون أجنبي قد وصلوا إلى تركيا من يناير إلى يونيو، بارتفاع نسبته 19.88% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع عدد الوافدين في شهر يونيو بنسبة 11.35% عن العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 5.58 مليون سائح.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في عدد السياح إلى تدفق الزوار من أوروبا، خاصة من ألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى السياح القادمين من روسيا.

وتأتي هذه التزايدات نتيجة لتفاقم قيود الرحلات الجوية التي فُرضتها الدول الغربية على رحلات روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.

