بالفيديو.. طالبان تجلد نساء لخروجهن الى السوق دون محرم

نشرت ناشطة بريطانية من اصول افغانية الجمعة، مقطع فيديو يظهر تعرض نساء للجلد بقسوة على يد عناصر من حركة طالبان في ولاية تخار شمال شرقي افغانستان بسبب خروجهن للتسوق دون محرم.

وكانت حركة طالبان استأنفت تطبيق احكام الرجم والجلد وبتر أطراف اللصوص، اضافة الى تنفيذ عمليات الإعدام علنا، بناء على أمر اصدره قائدها الأعلى الشهر الماضي.

وكتبت شبنم نسیمی التي شغلت مستشارة للحكومة البريطانية لشؤون اللاجئين في تغريدة ارفقتها بالفيديو قائلة "هذا هو الجلد الوحشي للنساء من قبل حركة طالبان في ولاية تخار بسبب خروجهن الى المتجر من دون محرم".

واضافت ان "النساء في افغانستان يختبرن الان جحيما على الارض تحت نظام طالبان. يجب ان لا نتعامى".

This is the Taliban brutally lashing a woman in Takhar province for going to the shop without a male guardian.



The women of Afghanistan are experiencing hell on earth under Taliban regime. We mustn’t turn a blind eye.

pic.twitter.com/gl0MQeBWXg — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 1, 2022

ولم توضح نسیمی تاريخ تسجيل الفيديو او من قام بتصويره. لكن المحكمة العليا في أفغانستان اعلنت الشهر الماضي، إن عقوبة الجلد نُفذت على الملأ بعد صلاة الجمعة، في 19 شخصا، بينهم تسع نساء في ولاية تخار، مضيفة ان نصيب كل واحد منهم كان 39 جلدة.

وهذه أول احكام جلد يؤكد مسؤولون من حركة طالبان تنفيذها بناء على أوامر قضائية، علما ان الحركة نفذت علنا عشرات من هذه العقوبات إبان فترة حكمها السابقة للبلاد عام 2001.

واستولت طالبان على السلطة في افغانستان في آب/أغسطس 2021.