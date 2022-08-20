بالفيديو.. عشرات القتلى في حادثي دهس مروعين في تركيا

خلف حادثا دهس مروعان في جنوب شرق تركيا السبت، نحو 32 قتيلا، فضلا عن عشرات الجرحى.

وفي الحادث الأول قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب 29 عندما دهست شاحنة حشدا في مدينة ديريك بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله في تغريدة، إن شاحنة اصطدمت بجموع من الناس في قضاء دريك، ما أسفر عن مصرع 16 شخصا، وإصابة 29 آخرين بينهم 8 بحالة خطرة.

واضاف ان الحادث وقع بعد تعطل مكابح الشاحنة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقًا فاقداً السيطرة على شاحنته يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن حادثاً مرورياً بين ثلاث سيارات وقع في المكان نفسه قبل فترة وجيزة، وكانت فرق إنقاذ في الموقع عندما دهست الشاحنة الحشد.

BREAKING: Multiple people dead after deadly semi-trailer truck accident in Mardin, Turkey pic.twitter.com/b31AdXBBH5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 20, 2022

وأكدت وكالة الأنباء التركية “ديميرورين” أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحافي كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وبين القتلى ثلاثة عناصر اطفاء وأربعة مسعفين وصحافيان من وكالة اأنباء تركية بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمرا جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطما.