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بالفيديو.. عشرات الملثمين يقتحمون متجرا في لوس أنجلوس

تاريخ النشر: 14 آب / أغسطس 2023 - 10:24
تم تداول مقطع فيديو يوثق عملية السرقة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي

اقتحمت عصابة تتألف من 30 إلى 50 شخصًا ملثمًا متجر "نوردستروم" المرموق في لوس أنجلوس الأمريكية يوم الأحد الماضي.

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وقام اللصوص بسرقة ماركات فاخرة بقيمة تتراوح بين 60 ألف و100 ألف دولار، وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

تم تداول مقطع فيديو يوثق عملية السرقة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

يظهر اللصوص وهم يحملون حقائبًا وملابسًا ويهربون من المتجر، تاركين وراءهم آثارًا واضحة للدمار مع نوافذ محطمة وأرفف مكسورة.

حدثت هذه الجريمة في مركز "ويستفيلد توبانغا" التجاري في منطقة وودلاند هيلز بلوس أنجلوس، حوالي الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

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ويظهر الجرأة الكبيرة للصوص من خلال السرقة التي وقعت في وضح النهار، وحتى الآن لم يتم القبض على أي مشتبه بهم.

وأفادت الشرطة بأن العصابة فرت من مكان الحادث في سيارات متعددة تمت إزالة لوحات أرقامها.

بينما كانت فرق العصابة تقتحم المتجر الفاخر، أطلقوا الغاز المسيل للدموع، وهو رذاذ مصمم لصد الحيوانات المفترسة، على حراس الأمن المتواجدين هناك.
 

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