بايدن: اسرائيل في وضع صعب..نتنياهو يرفض "املاءات واشنطن"

رد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعاني من معارضة نادرة في تاريخ اسرائيل، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن الداعية الى اعادة النظر في الاجراءات والخطوات التي اثارت الاحتجاجات بالتاكيد "إن إسرائيل دولة ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج"

وقال نتنياهو “إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء” وتمسك بالاصلاحات التي يريد فرضها على الاسرائيليين وقال "أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات “عبر توافق واسع”.

والثلاثاء ، اعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه ازاء الاوضاع في اسرائيل بعد الاحتجاجات الواسعة على التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها، مؤكدا انه لا ينوي دعوة الاخير لزيارة البيت الابيض خلال اي وقت قريب في اشارة الى توتر العلاقات بين الرجلين

وحذر بايدن الثلاثاء، من إن اسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار"، في اشارة الى التعديلات القضائية، مؤكدا انه "قلق للغاية" مما يجري في الدولة العبرية، وقال على هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية: "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار، وأعتقد أنني إلى حد ما قلت ذلك بوضوح.. آمل أن يتصرف رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية"

وينظر الى التعديلات على نطاق واسع باعتبارها تهدف الى منع عزل نتنياهو وحمايته من الدخول الى السجن، حيث انه يواجه حاليا محاكمات في قضايا فساد وقال بايدن "أعتقد أنهم في وضع صعب، وعليهم أن يجدوا حلا"

واعلن نتنياهو الاثنين، تعليق خطة التعديلات تحت ضغط احتجاجات حاشدة عمت الدولة العبرية على خلفية الخطة المثيرة للجدل، والتي تسببت بانقسامات وتجاذبات حادة داخل المجتمع الاسرائيلي، كما اثارت مخاوف من اندلاع اعمال عنف.

كان البيت الأبيض نفى الثلاثاء، وجود أي خطة على جدوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، بعدما قال السفير الاميركي في اسرائيل توماس نايدس الذي قال انه يتوقع قيام بايدن بتوجيه مثل هذه الدعوة اليه عندما يزور البلاد قريبا.