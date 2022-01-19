بايدن: روسيا "ستدفع ثمنا باهظا" اذا غزت أوكرانيا

قال الرئيس الاميركي جو بايدن الأربعاء، ان روسيا ستواجه "كارثة" في حال قامت بغزو أوكرانيا و"ستدفع ثمنا باهظا" في حال اقدامها على هذا التصعيد.

وردا على سؤال لماذا يعتقد هو أن التهديد بالعقوبات الجديدة سيؤثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي "لأنه لم ير من قبل مثل هذه العقوبات التي وعدت بفرضها في حال قيامه بهذه الخطوة".

وأضاف أنه على قناعة بأن بوتين "لا يريد حربا واسعة النطاق".

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، بلغ التوتر بين موسكو والغرب أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف متزايدة من نشوب صراع كبير في أوروبا الشرقية.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير للهجوم على أوكرانيا، ولفتت إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الحضور العسكري للناتو على تخوم روسيا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بنظيره الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، في جنيف لإجراء محادثات حاسمة.

وسعت، السبت، مجموعة الدول السبع لأغنى دول العالم، لإثناء روسيا عن غزو أوكرانيا، وشكلت جبهة موحدة للتحذير من العواقب الوخيمة لأي خطوة مثل هذه، وحثت روسيا على العودة إلى طاولة التفاوض.

وتستضيف بريطانيا اجتماعا لوزراء خارجية المجموعة في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظرائه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا.

ووصفت مسؤولة كبيرة بالخارجية الأميركية محادثات اليوم بأنها "مكثفة"، وقالت إنه لا يزال يوجد مسار دبلوماسي لمنع تصعيد التوتر مع روسيا.

وأضافت أنه إذا اختارت روسيا "ألا تسلك ذلك المسار، فستكون هناك عواقب وخيمة وتكلفة باهظة ردا على ذلك، ومجموعة السبع متحدة تماما في هذا الشأن".

وتقف أوكرانيا في قلب أزمة في العلاقات بين الشرق والغرب، إذ إنها تتهم روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها استعدادا لحملة عسكرية محتملة على نطاق واسع.