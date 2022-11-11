بايدن يقدم 500 مليون دولار لمساعدة مصر في استخدام الطاقة النظيفة

تعهد الرئيس الاميركي جو بايدن في كلمته امام مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ بالعمل على خفض الانبعاثات بحلول 2030، واعلن عن تقديم 500 مليون دولار اميركي لمصر لمساعدتها في التحول الى الطاقة النظيفة .

وقال الرئيس الاميركي الذي وصل عصر الجمعة الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة ان "الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب" وأن الهدف من مشاركة الولايات في القمة هو "حشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ".

وأضاف مؤكدا أن الدول الأفريقية تعاني من تداعيات التغير المناخي واعلن عن حزمة مساعدات لمصر بقيمة 500 مليون دولار لمساعدةتها في التحول إلى الطاقة النظيفة، وقال: "نريد أن نزيد من تمويل الولايات المتحدة لمعالجة المناخ والأمن الغذائي" مطالبا بالعمل على تقليص انبعاثات غاز الميثان بـ30% سيكون أمرا ضروريا لخفض حرارة الكوكب

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قرر في يونيو 2017 الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، قبل ان يلغي الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن قرار سلفه في فبراير 2021.

والتقى الرئيس الاميركي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشدد على إن الاحترار العالمي "أزمة ملحة جدا"

ووصل الرئيس الاميركي الى مصر للمشاركة في كوب 27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في اطار جولة حيث سيشارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا قبل أن ينتقل إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.