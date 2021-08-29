بايدن: هجوم محتمل جدا على مطار كابل خلال الساعات المقبله

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إن "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا".

وبين الرئيس الامريكي أن "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 الى الـ36 المقبلة".

مؤكدا أن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم "الدولة" لن تكون الأخيرة.

وأسفر هجوم انتحاري، الخميس، قرب مطار كابول عن أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ورد الجيش الأمريكي على هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم “الدولة” في خراسان. واعلن البنتاغون، السبت، أن “هدفين مهمين” لتنظيم الدولة قتلا وأصيب هدف ثالث في ضربة لطائرة من دون طيار في أفغانستان.

ولم تكشف واشنطن أسماء هذه “الأهداف”.

وتابع بايدن في بيانه “قلت إننا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا ومدنيين أبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك”.

وقال أيضا “هذه الضربة ليست الأخيرة. سنواصل مطاردة أي شخص ضالع في هذا الاعتداء المشين وسنجعلهم يدفعون الثمن”.

ونشر البنتاغون بعد ظهر السبت هويات الجنود الـ13 الذين قضوا في اعتداء الخميس. وخمسة من هؤلاء كانوا في عامهم العشرين، ما يساوي الفترة الزمنية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ العام 2001.

واعتبر بايدن أن “شجاعتهم جعلت أكثر من 117 ألف شخص كانوا معرضين للخطر أن يكونوا بأمان” عبر مغادرة أفغانستان منذ نهاية تموز/يوليو.