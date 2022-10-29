بايدن يحاول القفز من فوق خشبة المسرح!

تقدم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو حافة خشبة المسرح في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا وخلال تحيته للجمهور.

وأصيبت نائبته كامالا هاريس بالذعر معتقدة أن بايدن سيقفز للأسفل، فأمسكت به محاولة إبعاده، لكنه تجاهلها، ثم استدار وهرول بعيدا عنها ضاحكا.

ويبلغ الرئيس الأمريكي من العمر 79 عاما، وهو الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية وشغل سابقًا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 إبان حكم الرئيس باراك أوباما وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثّل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.