بايدن يقول أمام الكونغرس إن أمريكا "لا تسعى إلى نزاع" مع الصين أو روسيا

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عدم “السعي إلى نزاع مع الصين“، لكنّه عبّر في الوقت نفسه عن “الاستعداد للدّفاع عن المصالح الأمريكية في المجالات كافّة”.

وقال بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس “خلال مناقشاتي مع الرئيس شي (جين بينغ)، أخبرته بأنّنا نؤيّد المنافسة” ولكن في المقابل “سنحارب الممارسات التجاريّة غير العادلة” و”سنحافظ على وجود عسكريّ قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ” و”لن نتخلّى عن الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأكد بايدن أنّه لا يسعى إلى تصعيد التوتّرات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أن فرض عقوباتٍ على موسكو بسبب مجموعة من المخاوف.

وقال بايدن: “أوضحتُ لبوتين أنّنا لا نسعى إلى التصعيد، لكنّ أفعالهم لها عواقب”.

وأوضح أنه سيعمل عن كثب مع حلفاء أمريكا لمواجهة التهديدات التي تشكلها برامج إيران وكوريا الشمالية النووية “من خلال الدبلوماسية والردع الصارم”.

وقال بايدن إنه استعاد ثقة الأمريكيين في الديمقراطية بعد نحو 100 يوم من خلافته دونالد ترامب في المنصب.

وظهر بايدن في قاعدة مجلس النواب في حدث تم تقليصه هذا العام بسبب الجائحة، بينما انتظمت أمامه مجموعة صغيرة مختارة بعناية من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين وخلفه كاملا هاريس، أول نائبة لرئيس أمريكي.

واستغل بايدن جائحة فيروس كورونا لطرح أولوياته في وقت يشهد استقطابا سياسيا، فأبلغ الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ وملايين الأمريكيين الذين يتابعونه على شاشات التلفزيون بأن “أمريكا مستعدة للإقلاع”.

وقال “الان وبعد مئة يوم فقط، يمكنني أن أقول للأمة: أمريكا تتحرك مجددا، محولة الخطر إلى إمكانية والأزمة إلى فرصة والانتكاسة إلى قوة”.

وأشار إلى أن حزمة الإنفاق والائتمان الضريبي الجديدة، والتي تبلغ إلى جانب خطة سابقة للبنية التحتية والوظائف نحو أربعة تريليونات دولار، استثمار حيوي لمستقبل الولايات المتحدة.

وقال “أتيت الليلة لأتحدث عن أزمة- وفرصة.. عن إعادة بناء وطننا- تنشيط ديمقراطيتنا والظفر بالمستقبل لأمريكا”.

واعتبر بايدن أنّ خطة التطعيم ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتحدة هي “واحدة من أعظم النجاحات اللوجستيّة” في تاريخ البلاد.

وقال إنّ “أكثر من نصف البالغين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ” وإنّ “الوفيات بين كبار السنّ انخفضت 80% منذ كانون الثاني/يناير”. وأضاف بحذر “لا يزال هناك عمل يتعيّن فعله للتغلّب على الفيروس”.

ودعا بايدن الكونغرس إلى زيادة المساهمات الضريبية بالنسبة إلى الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً وذلك من أجل تمويل خطته لمساعدة العائلات.

وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب سنوي أمام الكونغرس “حان الوقت لكي تبدأ الشركات الأميركية وأغنى 1% من الأميركيين في دفع نصيبهم العادل”.

كما دعا بايدن مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون رئيسي من أجل إصلاح الشرطة يحمل اسم الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد.

وناشد الكونغرس للتصويت نهائيا على هذا النص الذي تم تبنيه في مجلس النواب، وقال بايدن “أعرف أن للجمهوريين أفكارهم الخاصة. علينا أن نعمل معًا للتوصل إلى إجماع ، فلننتهي من ذلك الشهر المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة جورج فلويد” في 25 ايار/مايو 2020 اختناقا تحت ركبة شرطي ابيض. وكالات