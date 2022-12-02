بايدن ينضم للمنددين بكانييه ويست لإشادته بهتلر

انضم الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة، الى المنددين بتصريحات مغني الراب كانييه ويست التي أشاد خلالها بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وكان ويست أِشاد الخميس، بهتلر خلال مقابلة مع الإعلامي اليميني المتطرف أليكس جونز ضمن برنامج "انفو-وورز".

وخلال المقابلة التي اثارت انتقادات واسعة، ردد كانييه ويست عدد مرات "أنا أحب هتلر".

وقال مغني الراب الذي المح الى انه قد يترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 "لا يمكنك ان تقول ان هذا الرجل لم يفعل شيئا جيدا ابدا. سئمت هذا. سئمت التصنيفات. كل انسان لديه شئ ذو قيمة ليقدمه، وخصوصا هتلر".

كانييه ويست ودونالد ترامب

والجمعة، رد بايدن عبر تويتر قائلا ان هتلر كان "شخصًا شريرًا"، معتبرا انه "بدلًا من منح معاداة السامية منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا علنًا بمعاداة السامية أينما وجدت".

"الهولوكوست حدثت بالفعل"

واضاف الرئيس الاميركي ان الهولوكوست "محرقة اليهود المزعومة "حدثت بالفعل"، في ما بدا انتقادات للرئيس السابق دونالد ترامب لاستقباله في دارته مارالاغو في فلوريدا شخصًا معروفًا بإنكار المحرقة، اضافة الى كانييه ويست.

وكان ترامب أكّد أنه تناول العشاء في دارته مع مغني الراب الذي أحضر بعضا من أصدقائه بينهم نيك فوينتيس، المتهم بالعنصرية ومعاداة السامية.

وإثر المقابلة، أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك تعليق حساب كانييه ويست على الشبكة.

وكتب ماسك في رسالة خاصة "آسف لكنك ذهبت بعيداً ، هذا ليس حباً". ورد ويست متحدياً "من نصّبك قاضياُ؟".

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity. — President Biden (@POTUS) December 2, 2022

وقبل ذلك كتب ماسك في تغريدة اعقبت نشر ويست صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داوود "بذلت جهدي، ورغم ذلك، قام مجددا بانتهاك القواعد ضد التحريض على العنف. سيتم تعليق الحساب".

وكثف كانييه ويست (45 عاما) خلال الفترة الماضية تصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي وصفت بانها معادية للسامية.

وعمدت عدة علامات تجارية اثر ذلك الى وقف التعامل معه، وخصوصا شركة أديداس التي ارتبطت معه بعقد استمر 7 سنوات، ما تسببت بخسارته مبالغ طائلة كان يجنيها من عالم الموضة والأزياء.