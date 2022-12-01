كانييه ويست يشيد بهتلر.. "اليهود لن يفرضوا علي من أحب أو لا أحب"

أشاد مغني الراب السابق كانييه ويست بالزعيم النازي أدولف هتلر، معتبرا ان اليهود لا يمكن ان يفرضوا عليه من يحب او لا يحب.

وردا على سؤال حول موقفه من هتلر، خلال استضافته في برنامج اليميني المتطرف اليكس جونز مساء الخميس، قال ويست الذي بات يعرف باسم ييه "حسنا، ارى فيه الكثير من الصفات الطيبة".

واضاف "انا احب الجميع. الشعب اليهودي لا يستطيع ان يقول لي- بامكانك ان تحبنا او بامكانك ان تحب ما نفعله بعقودك-. ولكن هذا الرجل (هتلر) ابتكر الطرق السريعة وابتكر هذا المايكروفون الذي استخدمه كموسيقي".

وتابع ييه قائلا "لا يمكنك ان تقول ان هذا الرجل لم يفعل شيئا جيدا ابدا. سئمت هذا. سئمت التصنيفات. كل انسان لديه شئ ذو قيمة ليقدمه، وخصوصا هتلر".

وقال مغني الراب السابق الذي ظهر في البرنامج مرتديا قناعا اسود ليست فيه فتحات للعيون والانف "احب الشعب اليهودي، ولكن ايضا احب هتلر، احب الصهاينة، ولكن لا يمكن للصهاينة ان يفرضوا علي من استطيع ان احب او لا احب".

قارن ويست نفسه باليهود خلال المحرقة قائلا "هناك يهود اساسا يقومون باخفائي تحت خشب الارضية في هذه الاثناء. الامر اشبه بنسخة معكوسة للهولوكوست".

وكان مقربون من ويست كشفوا عن انه كان يريد اطلاق اسم “هتلر” على ألبومه الصادر في 2018، لكنه تراجع في نهاية المطاف واختار له اسم “ييه”.

وكثف ويست (45 عاما) خلال الفترة الماضية تصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي وصفت بانها معادية للسامية.

كانييه ويست كما ظهر في المقابلة

وعمدت عدة علامات تجارية اثر ذلك الى وقف التعامل معه، وخصوصا شركة أديداس التي ارتبطت معه بعقد استمر 7 سنوات، ما تسببت بخسارته مبالغ طائلة كان يجنيها من عالم الموضة والأزياء.

كما قطعت شركات عدة أخرى علاقاتها مع مغني الراب ومنها: دار "بالنسياغا" للأزياء، و"غاب" للملابس الجاهزة، ووكالة "سي إيه إيه" التي تتولى إدارة أعماله.

واعلن ويست مؤخرا نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الاميركية 2024، مؤكدا أنه عرض على الرئيس السابق دونالد ترامب أن يكون نائبا له.