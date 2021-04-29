بدء انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان

بدأ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بشكل ”منسّق“ بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها.

وقال مسؤول في الحلف ”بدأ الانسحاب، ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة“.

وأضاف: ”ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا“.

ويزيد تعداد قوات الناتو في أفغانستان حاليا عن عشرة آلاف شخص، ومن المقرر إتمام عملية سحب هذه القوات في سبتمبر القادم.

#عاجل: بدء انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بشكل "منسّق" (مسؤول)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 29, 2021

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل الموعد المتفق عليه سابقا بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.