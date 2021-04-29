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بدء انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 03:46
ارشيف

بدأ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بشكل ”منسّق“ بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها.

وقال مسؤول في الحلف ”بدأ الانسحاب، ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة“.

وأضاف: ”ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا“.

ويزيد تعداد قوات الناتو في أفغانستان حاليا عن عشرة آلاف شخص، ومن المقرر إتمام عملية سحب هذه القوات في سبتمبر القادم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل الموعد المتفق عليه سابقا بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.

كلمات دالة:افغانستانحلف شمال الاطلسيالناتوالولايات المتحدة

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