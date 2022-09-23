برلماني أردني سابق يعرض الإسلام على بوتين

وجه برلماني اردني سابق رسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض عليه فيها الإسلام، والذي قال انه سيمد موسكو بقوة تفوق الأسلحة النووية.

ونشر موقع "عمون" الاردني الجمعة، نص الرسالة التي وجهها النائب السابق ذيب عبدالله خطاب الى بوتين عبر السفارة الروسية في عمان، اعقاب قرار الرئيس الروسي رفع الحظر عن كتاب "صحيح البخاري" وتوزيعه بالمجان لمن يريد الحصول عليه.

ووجه بوتين مطلع الشهر الحالي برفع الحظر المفروض على ترجمة كتاب "صحيح البخاري" الذي كانت وزارة العدل الروسية أدرجته في قائمة المواد المتطرفة عام 2014.

ويصفه كثير من علماء المسلمين الكتاب بأنه "اصح كتاب بعد كتاب الله".

وأشاد خطاب في الرسالة بالقرار الذي قال انه "صدر عن زعيم عظيم ومثقف وقوي يتمتع بالحكمة والكياسة والفطنة (..) ولامس شغاف القلوب للمسلمين وهم كل مكان مدينون لسيادتكم (بوتين) بالشكر والعرفان".

ودعا النائب الأردني السابق الله في الرسالة ان يوفق بوتين الى المزيد من الاعمال التي تقربه من "الاسلام دين المحبة والعدل والسلام".

وتوجه خطاب الى بوتين قائلا "فخامة الرئيس يشرفني أن أعرض عليكم الدخول في الإسلام"، مؤكدا ان هذا الدين "سيمدكم بقوة الى قوتكم ويشد قلوب الشعوب الاسلامية اليكم هذه الشعوب التي تملك امكانات هائلة".

واضاف ان قوة روسيا "ستكون مددا هائلا لانطلاق هذه الشعوب لتحقيق العدل والسلام والرخاء الذي تطمحون له وكذلك تطمح له هذه الشعوب".

واكد خطاب لبوتين في الرسالة ان دخوله في الإسلام سيمكّن له "أكثر مما تفعل الأسلحة النووية".

وقال ان "روسيا العظمى تلك الدولة القوية عندما تكسب تعاطف الشعوب الاسلامية ستتمكن اكثر من التاثير في بناء سلام قائم على العدل تهيمن به على العالم بالمحبة والخير والسلام".