بريطانيا.. صدمة من تعامل الأمن السوداني مع المظاهرات

عبرت وزيرة المملكة المتحدة للشؤون الإفريقية، فيكي فورد، عن صدمتها من رد قوات الأمن السودانية على الاحتجاجات السلمية بالذخيرة الحية.

وقالت المسؤولة البريطانية في تغريدة عبر صفحتها على موقع تويتر "مصدومة من تصرفات قوات الأمن السودانية، مرة أخرى ردوا على الاحتجاجات السلمية بالذخيرة".

وأشارت الوزيرة إلى أن "كل حالة وفاة تعتبر مأساة".

وحثت فورد السلطات السودانية على “إظهار التزام حقيقي بالمناقشات التي تديرها الأمم المتحدة، وأن توقف إراقة الدماء”.

كما قامت السفارة البريطانية لدى الخرطوم، بإعادة نشر تغريدة الوزيرة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في وقت سابق الإثنين، ارتفاع قتلى مظاهرات الإثنين إلى 7.

وقالت اللجنة الطبية في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح 4 شهداء هذا اليوم في مجزرة ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية، ليصبح العدد الكلي 7 في مليونية 17 يناير".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل” في البلاد.

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا تلك التظاهرات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.