بعد شهور من الضياع.. بحار أسترالي ينجو بمعجزة في المحيط الهادىء (فيديو)

في قصة مدهشة للبقاء على قيد الحياة، تمكن بحار أسترالي يُدعى تيم شادوك وكلبه بيلا من النجاة بأعجوبة بعد أن ضلوا طريقهما في المحيط الهادئ لعدة أشهر. وبفضل جهود إنقاذ سفينة صيد سمك تونة، تم إنقاذهما قبالة سواحل المكسيك.

بدأت رحلة شادوك من مدينة لاباز في المكسيك في شهر أبريل، حيث كان يخطط للوصول إلى بولينيزيا الفرنسية. ومع مرور الأسابيع، تعرض لعاصفة عاتية دمرت الأجهزة الإلكترونية على قاربه وأبعدته عن مساره المخطط.

Aussie sailor and his dog are rescued after spending two months at sea.



Our very own Castaway lol. https://t.co/oX8xT3BMZD pic.twitter.com/KXDBqI79Jg — 🇦🇺 The Aussie Hun♀🇭🇺 (@TheAussieHun) July 16, 2023

وبعد تجواله في المحيط لعدة أشهر، تم رصد قارب شادوك بواسطة مروحية مرافقة لسفينة صيد السمك. وقد أظهرت لقطات فيديو التقطتها شبكة "ناين نيوز" الأسترالية لحظة إنقاذه من السفينة.

ووفقًا لشادوك، فقد تعرض لتجربة صعبة جدًا قبل أن يتم إنقاذه، حيث اضطر للاعتماد على الأسماك النيئة وشرب مياه الأمطار للبقاء على قيد الحياة. كما أفاد طبيب السفينة التي أنقذته بأنه كان في حالة صحية سيئة بسبب الجوع وقلة تناول الطعام لفترة طويلة.

مع وصوله إلى السفينة، بدأ شادوك في تناول وجبات صغيرة لاستعادة قوته. وعلى الرغم من المحنة الصعبة التي مر بها، فإنه لم يعاني من إصابات خطيرة أو مشاكل صحية جوهرية. كما تمكن من تجنب حروق الشمس عن طريق الاختباء تحت مظلة على قاربه.

