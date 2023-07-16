شاب جزائري يبهر الفرنسيين بشجاعته.. ماذا فعل؟ (فيديو)

في قصة إنسانية ملهمة، تمكن شاب جزائري من إنقاذ حياة فتاة فرنسية في مدينة بوردو الواقعة في جنوب غرب فرنسا.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ البطولية التي قام بها الشاب، فيما أثنت وسائل الإعلام الفرنسية على شجاعته وإقدامه.

وفي المقطع، يظهر الشاب الجزائري وهو يقفز في نهر غارون بمكان بعيد عن الشاطئ، بينما تعاني الفتاة الغرقى من تيار الماء القوي.

بجهود مضنية، استطاع الشاب الوصول إليها ونقلها سباحة إلى الضفة، حيث تم الاعتناء بالفتاة من قبل رجال الإطفاء بمجرد خروجها من الماء، وسط تصفيق حار من المارة المشاهدين لهذا الفعل الشجاع.

وفقًا للتقارير المحلية، كان الشاب الجزائري فاتح سطيحي، يمر بجوار النهر في توقيت الحادث، حينما شاهد الفتاة تلقي بنفسها في الماء، بحيث لم يتردد في القفز لإنقاذها، في خطوة وصفت بالشجاعة، رغم طبيعة الخطر الكبير.

من هو فاتح السطيحي ؟

فاتح السطيحي البالغ من العمر 33 عامًا نشأ في مدينة جيجيل الساحلية في الجزائر، وقد عاش في باريس لثلاث سنوات حيث يعمل كرسام منزل، وبفضل خبرته كسباح متمرس ومعرفته بالبحر الأبيض المتوسط، استطاع أن ينقذ حياة الفتاة في هذا الحادث الخطير.

