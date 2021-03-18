بعد طرده من "فتح"..عباس يقيل القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

كلّف عباس مستشاره القانوني علي مهنا، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلفا للقدوة.

أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، القيادي المفصول من حركة "فتح" ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "ياسر عرفات".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، أن عباس أصدر قرارا "بإقالة القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها".

وكلّف عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة، مستشاره القانوني، علي مهنا، قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاثة أشهر، وفق ذات المصدر.

ومؤسسة "ياسر عرفات"، غير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007، بهدف المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" فصل القدوة، من الحركة، على خلفية مواقف اعتُبرت "متجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها".

وكان القدوة (68 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قد انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" عام 2009.

وفي الفترة الماضية، أعلن القدوة، مع شخصيات أخرى، عن إطلاق "الملتقى الوطني الديمقراطي"، والتوجه لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 22 مايو/أيار القادم، منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة "فتح".