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بعد مقتل احد جنوده.. الجيش التركي يقصف مواقع للقوات الكردية بشمال سوريا

بعد مقتل احد جنوده.. الجيش التركي يقصف مواقع للقوات الكردية بشمال سوريا
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