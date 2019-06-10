بقول الشيء وضدّه.. ترامب بُنذر الرئيس الصيني ثم يصفه ب"الرائع"!

انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإثنين ممارسات الصين بشدة، ووجّه إنذاراً لنظيره شي جينبينغ، معززاً بذلك الغموض حول ختام معركة لي الذراع التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعدما اتهم الصين مجدداً بالتلاعب بعملتها، هدد الملياردير الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة في حال لم يتم اللقاء المرتقب مع شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في مدينة اوساكا اليابانية في 28 و29 حزيران/يونيو.

وكعادته بقول الشيء وضدّه خلال المفاوضات التجارية، أبدى الرئيس الذي لا يمكن التنبؤ بخطواته، ثقته بانعقاد اللقاء وسلّط الضوء على علاقاته الممتازة مع حاكم بكين القوي، واصفاً إياه بـ"الشخص الرائع" وبأنّه رجل "قوي جداً وذكي جداً".

وقال عبر شبكة "سي ان بي سي"، "أعتقد أنّه سيأتي (إلى القمة)، وعلينا أن نلتقي. إذا حصل ذلك، فجيد جداً، وإذا لم يحصل، فأيضاً جيد جداً".

وفرض ترامب، على مراحل خلال الأشهر الماضية، رسوماً جمركية بنسبة 25% على ما تصل قيمته إلى 250 مليار دولار من المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة. كما يهدد دورياً بتوسيع هذه الرسوم الجمركية العقابية لتطال 300 مليار دولار من المنتجات الإضافية.

ولا تسعى واشنطن لخفض عجزها التجاري الهائل مع الصين فحسب، وإنّما للحصول أيضاً من بكين على سلسلة التزامات بشأن احترام الملكية الفكرية، إنهاء عمليات نقل التكنولوجيا قسراً، أو حتى التخلي عن دعم شركات الدولة.

وفي سياق دفاعه بضراوة عن إستراتيجيته، شدد نزيل البيت الأبيض على أثر الرسوم العقابية على الاقتصاد الصيني، ما سيؤدي في رأيه إلى دفع بكين نحو توقيع اتفاق.

وقال إنّ "الصين بدأت تشعر بالتعب الشديد في ظل مغادرة شركات لها للاستقرار في بلدان أخرى وذلك لأنّها لا تريد دفع الرسوم". وتابع "برأيي، ستوقّع الصين على اتفاق لأنّها مضطرة".

-شي يفعل "ما يريد"-

بعدما أكد الرئيس الأميركي أنّ الصين خسرت "عدة مليارات من الدولار"، قال إنّها لن تنجح في اللحاق بالاقتصاد الأميركي. وأعلن "في ظل سياستي، لن يلحقوا بنا أبداً"، معتبراً أنّ المعادلة كانت لتتغيّر جذرياً لو أنّ منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون فازت في انتخابات 2016.

وكرر ترامب اتهامه للصين بخفض قيمة عملتها لمعالجة آثار الرسوم الجمركية.

كما اغتنم الفرصة ليبدي تذمره من واقع أنّ المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة سريعاً وأنّه لا يستمع إليه، بينما لفت إلى أنّ نظيره يملي إرادته على المصرف المركزي الصيني.

وقال "لا تنسوا أنّ رئيس (المصرف المركزي في الصين) هو الرئيس شي". وتابع "بصفته رئيساً له، يمكنه فعل ما يريد".

وكان تقرير حديث لوزارة الخزانة الأميركية قال إنّ الصين لم تتلاعب بعملتها في الاشهر الستة الاخيرة.

