بكين تطالب واشنطن بوضع حد للقمع غير المنطقي لهواوي

طالبت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالكف عما وصفته "قمعها غير المنطقي" لمجموعة "هواوي"، واتهمت الرئيس الأميركي بمحاولة "تدمير الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

ودعت بكين واشنطن إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لشركة هواوي والشركات الصينية"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وجاءت الدعوة الصينية بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل، بحسب فرانس برس.

وقالت الخارجية الصينية في بيانها إن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

وأكدت الخارجية الصينية أن أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".