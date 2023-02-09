بكين تندد بتصريحات بايدن "غير المسؤولة" حول شي جينبينغ

نددت بكين بشدة الخميس، بتصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن "غير المسؤولة اطلاقا" حول نظيره الصيني شي جينبينغ، والتي قال فيها ان الاخير يواجه "مشاكل هائلة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي ان "مثل هذا النوع من الخطاب من الولايات المتحدة هو غير مسؤول اطلاقا ويناقض الاعراف الدبلوماسية".

واضافت نينغ ان بكين منزعجة للغاية من تلك التصريحات.

وكان بايدن قال في خطاب امام مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين حول حالة الاتحاد الاربعاء، ان نظيره الصيني ورغم انه يملك "إمكانات كبيرة"، إلا أنه "حتى الآن لديه اقتصاد لا يعمل بشكل جيد".

ولاحقا، سعى بايدن خلال مقابلة مع شبكة "بي بي أس" التلفزيونية الى تخفيف حدة التوتر الذي تصاعد مع الصين على خلفية اسقاط الجيش الاميركي الاسبوع الماضي ما وصفه بانه منطاد تجسس صيني حلق لايام فوق الولايات المتحدة.

والغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اللحظة الأخيرة رحلة إلى بكين على خلفية التوتر بشأن المنطاد.

واكد الرئيس الاميركي في المقابلة مع شبكة "بي بي أسٍ" ان بلاده لا تسعى الى نزاع مع الصين.

وتطرق بايدن الى ما يعتبره الغرب دعما خفيا من بكين لحليفتها موسكو في الحرب على اوكرانيا، قائلا ان الرئيس الصيني استخلص العبر من العقوبات التي جرى فرضها على روسيا بسبب ذلك.

وقال انه كان هناك افتراض بان الصين "ستنضم إلى روسيا بكل ثقلها" في الحرب، لكن ما حصل هو عكس ذلك.

واضاف انه قال لشي جينبينغ خلال محادثة هاتفية العام الماضي "انظر ما الذي حدث لروسيا"، مشيرا الى انه طلب من نظيره الا ياخذ هذه العبارة على محمل التهديد.