بلينكن يلتقي عباس في رام الله ويعلن حزمة مساعدات للفلسطينيين

أكد بلينكن ان واشنطن ستستمر في معارضة "أي ممارسات أحادية تؤدي إلى مزيد من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس تقديم 75 مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية للفلسطينيين.

وأكد بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن واشنطن ستمضي قدما في عملية معاودة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وقال الوزير بلينكين إن الولايات المتحدة ستقدم أيضا 5.5 مليون دولار مساعدات فورية لغزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأضاف أن حكومته مستعدة للعمل مباشرة لإعادة بناء غزة. مشددا على أن الإدارة الأميركية "ستتأكد من أن حماس لن تستفيد من هذه الأموال".

وقال بلينكن: "مصممون على آلا نرى تكرارا لما حصل فخسارة أي طفل هي خسارة كونية".

وأكد أن الجولة الأخيرة من العنف، جاءت "نتيجة مشاكل يجب أن تجد لها حل"، مضيفا ان "تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة مشروعة كما باقي الشعوب".

وقال بلينكن إن على المجوعة الدولية تلبية الحاجات الملحة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه قال عباس: "نريد الطرق السلمية للوصول إلى حل سياسي مع إسرائيل".

وأضاف أن حكومته مستعدة للعمل مباشرة لإعادة بناء غزة.