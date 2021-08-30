بمروحيات أميركية.. طالبان تسيّر دوريات جوية في سماء افغانستان (فيديو)

اظهرت تسجيلات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسيير حركة "طالبان" دوريات جوية على متن مروحيات أميركية في أفغانستان.

وفي احد التسجيلات تظهر مروحية من طراز "بلاك هوك" أمريكية الصنع تجوب سماء قندهار، يقودها عناصر حركة "طالبان"، على ما يبدو.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنها تركت عددا من المروحيات والطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى في أفغانستان مع انسحابها من هناك.

ويعتقد أن القوات الأفغانية كانت تمتلك 211 طائرة أمريكية بين مقاتلة ومروحية وطائرة شحن عسكري، 46 على الأقل منها هرب بها طياروها إلى أوزبكستان المجاورة.

WATCH: Taliban reportedly flying American-made Black Hawk helicopter over Kandahar, Afghanistan. pic.twitter.com/yNZPknlrZY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2021

كما وقعت في أيدي "طالبان" نماذج من الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأفغاني، وذلك عقب سيطرة الحركة على معظم أراضي البلاد واستيلائها على السلطة في كابل في 15 أغسطس الجاري.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يجب شن عملية عسكرية على "طالبان" إذا رفضت تسليم معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات استولت عليها، أو "قصف أو تدمير" هذه المعدات.

وقال ترامب: "لم يحدث أبدا في التاريخ أن تمت معالجة انسحاب من حرب بشكل سيء أو غير كفوء مثل انسحاب إدارة الرئيس جو بايدن من أفغانستان. بالإضافة إلى ما هو واضح، يجب المطالبة بإعادة جميع المعدات على الفور إلى الولايات المتحدة، وهذا يشمل كل قرش من الـ85 مليار دولار التي دفعتها الولايات المتحدة" في أفغانستان وهي قيمة الأسلحة المقدمة لحكومة كابل المنحلة.

وأضاف: "إذا لم يتم إعادة المعدات، فعلينا شن عملية عسكرية واستعادة معداتنا، أو على الأقل قصف هذه المعدات... لم يخطر ببال أحد أن مثل هذا الغباء وهذا الانسحاب الضعيف ممكن".