بن زايد يلتقي نتنياهو في "إسرائيل"

التقى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد التقى مع بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الإماراتي إلى إسرائيل.

وبحث بن زايد بحث مع نتنياهو "النمو المستمر في مستويات التعاون المشترك" بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي "على العلاقات الثنائية المتميزة" بين إسرائيل والإمارات، مضيفا أنها "مستويات التعاون والشراكة تشهد نموا وتطورا على الصعد كافة".

وقالت "وام" أن عبد الله بن زايد "أشاد بجهود بنيامين نتنياهو البارزة التي أسهمت في التوقيع على الاتفاق الابراهيمي بين دولة الإمارات وإسرائيل عام 2020".