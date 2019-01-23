بوتين واردوغان يتفقان على خطوات للحفاظ على استقرار إدلب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمينا) ونظيره التركي رجب طيب ارودغان في الكرملين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، إن الزعيمين ناقشا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق يوم الأربعاء أن الوضع في هذه المحافظة، التي حاولت موسكو وأنقرة إنشاء منطقة عدم تصعيد فيها، يتدهور بسرعة وأنها كادت أن تصبح تحت السيطرة الكاملة لجبهة النصرة المتشددة.

وقال بوتين إنه وافق على استضافة قمة قريبا لتناقش فيها روسيا وتركيا وإيران الوضع في سوريا.

ومن جانبه قال الرئيس التركي إنه لا توجد أي خلافات بين بلاده وروسيا بشأن منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا.

وأضاف أردوغان أن من المهم للغاية ألا يترك الانسحاب الأمريكي من سوريا مجالا للجماعات الإرهابية لتعيث فسادا.

وتابع قائلا إن تركيا وروسيا ستواصلان قتالهما ضد المنظمات الإرهابية في إدلب السورية.